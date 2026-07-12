به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای قالیباف در این پیام با بیان اینکه دوران توافقات یک‌طرفه به پایان رسیده است، خطاب به آمریکایی ها یادآور شد: به شما گفته بودیم به قول و تعهداتتان عمل کنید وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبه‌رو شوید.

رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان همچنین بخشی از بند پنجم تفاهمنامۀ ۱۴ بندی را که در آن بر بازگشایی تنگهٔ هرمز با رعایت «ترتیبات ایرانی» تاکید شده است، در ضمیمۀ توئیت خود منتشر کرد.