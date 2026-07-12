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مردم شهرستان پیشوا در یکصد و سی و سومین شب تجمع مردمی در میدان شهید چمران، با حضوری گسترده و پرشور، بر استمرار راه شهدا و انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی و اعلام همبستگی، بر وحدت، انسجام ملی و استمرار راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. همچنین حاضران با قرائت دعا و ادای احترام به مقام شهدا، خواستار حفظ اتحاد و همدلی در جامعه شدند.
این اجتماعات شبانه در شهرستان پیشوا بهصورت مستمر برگزار میشود و هر شب با حضور پرشور مردم، بر محور وحدت، همدلی و گرامیداشت یاد شهدا ادامه دارد .