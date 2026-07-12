استاندار در برنامه زنده باید برخاست شبکه خاوران گفت: در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب بیش از ۹۰ هزار نفر در خراسان جنوبی اسکان یافتند و تنها در دو شب، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و سایر اماکن پیش‌بینی‌شده پذیرش شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در برنامه زنده باید برخاست شبکه خاوران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب، گفت: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای کم‌نظیر از عشق، ولایت‌مداری، بصیرت و همبستگی ملت ایران بود که در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

هاشمی با قدردانی صمیمانه از مردم خراسان جنوبی افزود: خدمت به مردمی که با حضور خود، حماسه‌ای بی‌سابقه را رقم زدند و نشان دادند در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ولایت همیشه پیشگامند، توفیق بزرگی است.

وی به تشکیل ستاد استانی خدمت رسانی از هفته‌ها قبل اشاره کرد و گفت: این حرکت حاصل یک کار جمعی، جهادی و مردمی بود و همه بخش‌ها، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی، نهاد‌های فرهنگی و مردم با تمام توان پای کار آمدند.

استاندار با اشاره به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران ۹ استان کشور، افزود: رضایتمندی زائران و بازخورد‌های دریافت‌شده از استان‌های مختلف نشان می‌دهد خدمت‌رسانی استان در این ایام، مطلوب و شایسته بوده است.

هاشمی گفت: در این ایام بیش از ۹۰ هزار نفر در خراسان جنوبی اسکان یافتند و تنها در دو شب، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و سایر اماکن پیش‌بینی‌شده پذیرش شدند و خدمات اسکان و تغذیه با کیفیت مناسب به آنان ارائه شد.

وی از حضور بیش ۱۰۰ هزار نفر از مردم خراسان جنوبی در مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: بخشی از این زائران در مراکز اسکان پیش‌بینی‌شده و بخش دیگری در منازل اقوام و مردم مشهد اسکان یافتند.

استاندار افزود: بیش از ۳۸۵ موکب در استان و مشهد مقدس با مشارکت بسیج سازندگی، ستاد عتبات عالیات، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و گروه‌های مردمی برپا شد و خدمات متنوعی در حوزه اسکان، تغذیه و پذیرایی ارائه کردند.

به گفته هاشمی؛ گروه‌های جهادی، مواکب و گروه‌های مردمی سازماندهی‌شده به همت سپاه استان از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه با استقرار در مسیر‌های تردد زائران و مشهد مقدس، ۲۲ هزار نفر را اسکان دادند و از ۷۰ هزار زائر پذیرایی کردند.

استاندار با قدردانی از خدمات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، هلال احمر، اورژانس، فراجا و سپاه گفت: استقرار بیمارستان سیار، حضور پزشکان و کادر درمان، تأمین امنیت زائران و استقرار پایگاه‌های امداد و نجات، از مهمترین اقدامات انجام‌شده در این ایام بود.

وی با بیان اینکه برای رفاه زائران محدودیت سوخت در استان برداشته شد، گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده دغدغه تأمین سوخت برطرف شد و این اقدام رضایت قابل توجه مسافران را به همراه داشت.

استاندار همچنین از عملکرد رسانه‌های استان قدردانی کرد و افزود: صداوسیمای خراسان جنوبی با حضور بیش از ۸۰ نفر از عوامل خود، پوشش گسترده‌ای از این رویداد ارائه کرد و بخش قابل توجهی از تصاویر و گزارش‌های پخش‌شده از شبکه خبر، توسط نیرو‌های این مرکز تولید شد.

هاشمی، تولید محتوا و روایت صحیح این حماسه را مصداق جهاد تبیین دانست و اظهار داشت: ثبت و انتقال این صحنه‌های ماندگار به نسل‌های آینده، وظیفه رسانه‌هاست تا روایت نخست این حماسه بر اساس واقعیت‌های میدانی به جامعه منتقل شود.

وی با اشاره به فضاسازی گسترده فرهنگی در استان گفت: در این ایام ۳۰ هزار بنر در شهر‌ها و ۴ هزار و ۸۳۵ بنر و پارچه‌نوشته در روستا‌ها نصب و با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، فضای استان رنگ و بوی عزاداری و همدلی به خود گرفت.