دستگیری دو کارمند یک اداره در پلدختر لرستان به اتهام اختلاس
دادستان عمومی و انقلاب پلدختر از دستگیری دو نفر از کارکنان یک ادارهی این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛محمد امرایی گفت: در پی گزارشهای دریافتی مبنی بر وجود تخلف مالی در یکی از بخشهای یک اداره در شهرستان پلدختر، دستور لازم برای بررسی موضوع صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی افزود: در بررسیهای انجام شده دو نفر از کارکنان یک اداره در این شهرستان به اتهام اختلاس دستگیر وهم اکنون پروندهی متهمان در مرحله ی بررسیهای دقیق و تحقیقی قرار دارد.