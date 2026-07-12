دادستان عمومی و انقلاب پلدختر از دستگیری دو نفر از کارکنان یک اداره‌ی این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد امرایی گفت: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر وجود تخلف مالی در یکی از بخش‌های یک اداره در شهرستان پلدختر، دستور لازم برای بررسی موضوع صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی افزود: در بررسی‌های انجام شده دو نفر از کارکنان یک اداره در این شهرستان به اتهام اختلاس دستگیر وهم اکنون پرونده‌ی متهمان در مرحله ی بررسی‌های دقیق و تحقیقی قرار دارد.