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عکس‌های منتخب خبری جهان/ ۲۱ تیر ۱۴۰۵

همواره گوشه و کنار جهان مملو از اخبار حوادث، شادی‌ها و نبرد‌ها بوده است. در این آلبوم شاهد بخشی از این خبر‌های تصویری خواهید بود که در رسانه‌ها منتشر شده است.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ - ۰۹:۵۱
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برچسب ها: عکس منتخب جهان ، عکس خبری
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