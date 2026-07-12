همواره گوشه و کنار جهان مملو از اخبار حوادث، شادی‌ها و نبرد‌ها بوده است. در این آلبوم شاهد بخشی از این خبر‌های تصویری خواهید بود که در رسانه‌ها منتشر شده است.

عکاس : دریافتی