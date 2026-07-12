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کارشناس هواشناسی از تداوم روند افزایشی دما و پایداری جو مازندران در روزهای دوشنبه و سهشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم روند افزایشی دما و پایداری جو استان در روزهای دوشنبه و سهشنبه خبر داد و گفت: از اواخر روز چهارشنبه تا پایان هفته، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
غلامپور اظهار کرد: آسمان استان امروز یکشنبه گاهی با افزایش ابر همراه است و در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات، رگبارهای پراکنده رخ خواهد داد.
وی افزود: در روزهای دوشنبه و سهشنبه، روند افزایشی دما ادامه دارد و جو استان پایدار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گفت: روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود، اما از اواخر روز افزایش ابر و رگبارهای پراکنده باران در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
غلامپور ادامه داد: در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز گاهی افزایش ابر همراه با رگبارهای پراکنده در سطح استان پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت دریا گفت: دریای مازندران امروز دارای موج کوتاه است و شرایط برای انجام فعالیتهای دریایی مناسب خواهد بود.