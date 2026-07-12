تیم‌های مدعی در لیگ یک فوتبال برای رسیدن به پلی‌آف بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

قهرمانی نساجی در لیگ یک، رقابت برای پلی‌آف به هفته آخر کشیده شد

قهرمانی نساجی در لیگ یک، رقابت برای پلی‌آف به هفته آخر کشیده شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سی و سوم لیگ یک کشور امروز شنبه برگزار شد.

در حساس‌ترین بازی‌های این هفته سه تیم سایپا، صنعت نفت آبادان و پارس جم جنوبی برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند تا رقابت برای رسیدن به بازی پلی آف مقابل مس رفسنجان به هفته آخر موکول شود.

در جدول نفت آبادان با ۵۷، سایپا ۵۶ و پارس جم جنوبی ۵۴ امتیاز در انتظار هفته آخر بازی‌ها و احتمالا صعود به بازی پلی آف هستند. تیم سوم جدول لیگ یک روز ٣١ تیر برابر مس رفسنجان تیم آخر لیگ برتر به میدان می‌رود و تیم برنده در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهد داشت.

از تیم‌های انتهای جدول هم داماش هفته‌های قبل سقوطش به لیگ دو قطعی شده بود و نود ارومیه هم با شکستی که مقابل سایپا متحمل شد به لیگ دو کشور سقوط کرد.

یکی از نکات جالب توجه این هفته عدم حضور بعثت کرمانشاه مقابل پالایش نفت بندرعباس بود.

قبلا دو تیم نساجی مازندران و مس شهر بابک صعود خود به لیگ برتر را قطعی کرده بودند. نساجی امروز با بردی که در این هفته به دست آورد عملا قهرمان لیگ یک کشور شد.

نتایج دیدار‌های این هفته به شرح زیر است:

پارس جم جنوبی ۴ ـ داماش گیلان صفر

پالایش بندرعباس ۳ ـ بعثت کرمانشاه صفر (انضباطی)

صنعت نفت آبادان یک ـ مس کرمان صفر

مس شهربابک صفرـ کاراگستر صفر

فرد البرز صفر ـ نساجی مازندران یک

شهرداری نوشهر یک ـ نیروی زمینی یک

آریو اسلامشهر یک ـ شناورسازی قشم یک

هوادار ۲ ـ نفت گچساران ۲

نود ارومیه صفر ـ سایپا ۵