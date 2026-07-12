به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این جلسه، مسائل متعددی از حوزه‌های مختلف از جمله آب شرب، کشاورزی، اشتغال، درمان، مسکن، تسهیلات، طرح‌های شهری و خدمات زیربنایی مطرح شد.

اهالی روستای کرکی از توابع شهرستان مانه، مشکل تأمین آب آشامیدنی را عنوان کردند که استاندار دستور پیگیری فوری آن را صادر کرد.

یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی شهروندان گرمه، بازنگری در طرح محدوده بلوار خلیج فارس و بازگرداندن حریم این محدوده به داخل شهر بود.

بهمن نوری با اشاره به قرار داشتن این طرح در مرحله انتخاب مشاور، تأکید کرد بازنگری مجدد آن با جدیت دنبال خواهد شد وهمچنین درخواست شبانه‌روزی شدن درمانگاه ولایت گرمه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، درخواست‌هایی از شهرستان فاروج برای پیگیری وضعیت درمانی یک مددجو، از بجنورد درباره اشتغال فرزندان، تأسیس نانوایی، اعطای زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، کمک‌هزینه اجاره مسکن، استخدام و پرداخت تسهیلات برای واحد‌های صنفی مطرح شد.

استاندار در خصوص تسهیلات واحد‌های صنفی نیز گفت: پرداخت تسهیلات به صورت پلکانی در حال انجام است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه پرداخت مطالبات گندم‌کاران از دغدغه‌های جدی مدیریت استان است، اظهار داشت: حدود ۴.۲ همت مطالبات گندم‌کاران استان است که به طور جدی از طریق مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری هستیم.

نوری همچنین بر اهتمام جدی مدیریت استان برای پیگیری موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی تأکید کرد و این موضوع را از مطالبات مهم کارکنان دانست.

در ادامه جلسه، مردم بام و صفی‌آباد خواستار حضور استاندار برای بررسی میدانی مشکلات منطقه، پیگیری کد شهر، رفع مشکل نبود چاه عمیق کشاورزی و خشک شدن قنوات شدند.

همچنین شهروندان غلامان مشکل کمبود آب در شهرک غلامان را مطرح کردند که استاندار دستور داد این موضوع از طریق بنیاد مسکن و با ورود بازرسی استانداری پیگیری شود.

اصلاح و بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر گرمه، گلایه از کمبود حمایت از حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌های گرمه و جاجرم، مشکل اعطای سند یک مجتمع ۱۶ واحدی در شهرک گلستان و نیز مسائل مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن و توسعه فیبر نوری در شهر ایور از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم نیازمند پیگیری مستمر و حضور میدانی مدیران است، برای مسائل مطرح‌شده در شهر ایور، برنامه‌ریزی جهت بازدید میدانی با حضور مدیران دستگاه‌های متولی را خواستار شد و بر تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.

بهمن نوری در پایان با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم با مردم یکی از مؤثرترین راه‌های شناسایی و رفع مسائل استان است، تصریح کرد: تمامی درخواست‌های ثبت‌شده در این جلسه تا حصول نتیجه از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط رصد و پیگیری خواهد شد و مدیران موظف هستند در چارچوب قانون، پاسخگویی و حل مشکلات مردم را با جدیت دنبال کنند.