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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از کاهش مصرف ۵ درصدی برق با همکاری مردم در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای محمد سلیمانی گفت:با اجرای مانور مهتاب که با هدف کاهش تلفات غیرفنی شبکه توزیع برق برگزار شدانشعابهای غیر مجاز جمع آوری و تلفات غیرفنی برق نیز شناسایی و اصلاح شد.
آقای سلیمانی افزود:مانوری که با مشارکت اکیپهای عملیاتی، بر کاهش تلفات غیرفنی و شناسایی مصارف غیرمجاز، بهبود بهرهبرداری شبکه و مدیریت مصرف برق متمرکز است.
وی افزود: با اجرای این طرحها ۵ در صد مصرف برق در استان کاهش خواهد داشت و در سال جاری خاموشی در برنامههای این شرکت نداشتیم و در عین حال انشعابات غیر مجاز هم جمع آوری میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: اکیپهای مانور با هدف شناسایی و رفع مشکلات موجود در شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات غیرفنی و بهبود فرآیندهای بهرهبرداری وارد عمل شدند؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش پایداری و ارتقای کیفیت خدمات برقرسانی خواهد داشت.