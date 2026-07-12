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وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان یازدهم و دوازدهم از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از صبح امروز امتحانات نهایی پایه دوازدهم با درس دین و زندگی ۳ آغاز شد.
امتحانات نهایی پایه یازدهم نیز از فردا آغاز میشود.
فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: با برنامه ریزی انجام شده تلاش شده تا آزمونهای پایه یازدهم پنجم مرداد به پایان برسد و برای پایه دوازدهم نیز برنامهریزی به گونهای صورت گرفته که امتحانات نهایتا یک یا دو روز پیش از اربعین به اتمام میرسد و دانشآموزان فرصت کافی برای حضور در مراسم پیادهروی اربعین را خواهند داشت.