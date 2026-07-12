به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در راستای اجرای سیاست یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها و با هدف ارائه خدمات دقیق، سریع، شفاف و هماهنگ به مشترکان، اطلاع‌رسانی مربوط به خاموشی‌های با برنامه و اضطراری (جاری) صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی انجام می‌شود.

اپلیکیشن «برق من»

وب‌سایت رسمی شرکت‌های توزیع نیروی برق

بازوی (Bot) «برق من» در پیام‌رسان «بله»

کد‌های دستوری USSD (در استان‌هایی که زیرساخت فنی آن فراهم است)

نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» در پلتفرم «بله» *

از مشترکان درخواست می‌شود برای اطلاع از برنامه خاموشی‌ها، تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاه‌های رسمی فوق استعلام کنند و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری نمایند.

شرکت توانیر ضمن قدردانی از همراهی هم‌وطنان، تأکید می‌کند که همکاری مردم در مدیریت مصرف برق، همچنان مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور است.

از همه مشترکان درخواست می‌شود با تداوم صرفه‌جویی، رعایت الگوی مصرف و همراهی همیشگی خود، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هم‌وطنان یاری کنند.