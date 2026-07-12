رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت: از ابتدای اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان تاکنون، بیش از ۴۸ هزار نوبت در سامانه «سیرت ۲» ثبت شده و پایان تیرماه آخرین مهلت دریافت نوبت است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت: شاخص نوبت‌گیری استان در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، ۴۸ هزار و ۹۰۱ نفر تعیین شده است که تاکنون ۴۸ هزار و ۴۸۶ نوآموز از طریق سامانه «سیرت ۲» برای انجام سنجش نوبت‌گیری کرده‌اند.

محمود بنی‌اسد افزود: از مجموع نوآموزان نوبت‌گیری‌شده، ۳ هزار و ۶۷۷ نفر برای انجام ارزیابی تخصصی هوش معرفی شده‌اند که تاکنون ۳ هزار و ۲۰۷ نفر این مرحله را پشت سر گذاشته‌اند و ۴۷۰ نفر هنوز به مراکز جامع سنجش مراجعه نکرده‌اند.

وی از والدین این نوآموزان خواست هرچه سریع‌تر برای انجام ارزیابی تخصصی هوش به مراکز جامع سنجش مراجعه کنند تا روند ثبت‌نام و تعیین وضعیت تحصیلی فرزندانشان بدون تأخیر انجام شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با اشاره به اینکه پایان تیرماه آخرین مهلت نوبت‌گیری طرح سنجش بدو ورود است، گفت: والدین می‌توانند با مراجعه به سامانه «سیرت ۲» نسبت به دریافت نوبت، انتخاب زمان و مرکز سنجش فرزند خود اقدام کنند.

بنی‌اسد تأکید کرد: انجام به‌موقع سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی، از مراحل الزامی ثبت‌نام نوآموزان در سال تحصیلی جدید است و خانواده‌هایی که تاکنون برای دریافت نوبت اقدام نکرده‌اند، باید پیش از پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به نوبت‌گیری اقدام کنند. نکته خبری: در متن خبرگزاری صدا و سیما معمولاً آدرس اینترنتی سامانه ذکر نمی‌شود؛ اگر قرار است خبر روی سایت منتشر شود، می‌توان در انتهای خبر عبارت «سامانه سیرت ۲» را بدون درج نشانی اینترنتی آورد یا در صورت نیاز، لینک را به‌صورت جداگانه در بخش مربوط به سایت قرار داد.