همزمان با فرارسیدن ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب، برنامه «مستند فرهنگ» با نگاهی به ابعاد فرهنگی و تاریخی این مناسبت، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۱۵:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به مناسبت روز عفاف و حجاب، به بازخوانی پیشینه تاریخی این روز و جایگاه عفاف و حجاب در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی می‌پردازد.

بیست‌ویکم تیرماه، سالروز قیام مردم مشهد علیه سیاست کشف حجاب در دوران رضاخان است؛ روزی که نیرو‌های حکومت با حمله به مسجد گوهرشاد، مردم معترض به کشف حجاب را به خاک و خون کشیدند.

این رخداد تاریخی، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «روز عفاف و حجاب» نامگذاری شده است.

«مستند فرهنگ» در این قسمت، با رویکردی مستند و پژوهشی، ضمن مرور وقایع تاریخی مسجد گوهرشاد، ابعاد فرهنگی و اجتماعی عفاف و حجاب و جایگاه آن در هویت ایرانی ـ اسلامی را بررسی می‌کند.

این برنامه، تولید گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، به تهیه‌کنندگی و گویندگی حمیرا فراتی است .