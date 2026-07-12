مردم شهرستان بهارستان در یک‌صد و سی و سومین شب تجمع مردمی، با حضور در قرارگاه‌های همیشگی، فریاد خونخواهی امام شهید را سر دادند و پیمان وفاداری خود را با رهبری جدید انقلاب تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نسیم‌شهر، مردم ولایت‌مدار با حضور در میدان هفت‌تیر ضمن تجدید بیعت با رهبر جوان سید مجتبی خامنه‌ای، بر ادامه راه امام شهید و خونخواهی آن شهید تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به فرازهایی از پیام رهبر معظم انقلاب، بر پاسداری از مکتب امام شهید، پیمودن راه مقاومت با استقامت و تحقق وعده الهی در مجازات عاملان این جنایت تأکید کرده و خونخواهی شهدا را خواست ملت ایران و آزادگان جهان دانستند .