به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: با توجه به اهمیت تاریخی و جهانی باغ‌موزه چهلستون اصفهان و قرار گرفتن این مجموعه در میان باغ‌های ایرانی ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، حفاظت از عناصر طبیعی این باغ به‌ویژه درختان کهنسال آن، به یکی از اولویت‌های مهم مدیریت پایگاه جهانی چهلستون تبدیل‌شده است. امیر کرم‌زاده افزود: باغ ایرانی تنها مجموعه‌ای از بنا و معماری نیست، بلکه پیوند میان آب، گیاه، فضای سبز، هندسه باغ و معماری، مفهوم کامل باغ ایرانی را شکل می‌دهد و در چهلستون، درختان کهن‌سال بخشی از اصالت تاریخی این اثر جهانی محسوب می‌شوند. به گفته کرم‌زاده صیانت از درختان چند صدساله چهلستون نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، مراقبت تخصصی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است و به همین منظور پایش وضعیت سلامت درختان، شناسایی شاخه‌های خشک و آسیب‌پذیر، بررسی شرایط زیستی گیاهان و اقدامات اصلاحی در دستور کار مجموعه قرارگرفته است. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: گرمای شدید، کاهش رطوبت، خشکی برخی سرشاخه‌ها و افزایش احتمال بروز حوادث طبیعی ازجمله تهدید‌های فصل تابستان برای باغ‌های تاریخی محسوب می‌شود. کرم زاده گفت: باغ جهانی چهلستون به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص باغ ایرانی، روایتگر دانش و هنر ایرانی در طراحی منظر است و حفاظت از آن، مسئولیتی فراتر از نگهداری یک اثر تاریخی داشته و به معنای صیانت از بخشی از هویت فرهنگی ایران است. کاخ موزه چهلستون در دوره صفوی (قرن یازدهم هجری قمری) در اصفهان بنا نهاده شد؛ ویژگی مهم این عمارت، وجود نقاشی‌های بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی «رضا عباسی» است که به سبک مینیاتور ایرانی، دیوار تالار‌های کاخ را تزیین کرده است.

ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ۹ باغ دارد که در تیرماه سال ۱۳۹۰ به ثبت جهانی رسیده‌اند؛ سهم استان اصفهان از این پرونده زنجیره‌ای، ۲ باغ چهلستون اصفهان و فین کاشان است.