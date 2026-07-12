مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اعلام خبر اتمام موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی واحد ۱ نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه و اتصال آن به شبکه سراسری مطابق زمان‌بندی صورت گرفته، این دستاورد را گامی مهم در افزایش آمادگی شبکه برق کشور برای عبور مطمئن از اوج بار تابستان و نمونه‌ای قابل اتکا از توان فنی و عملیاتی متخصصان ایرانی در اجرای تعمیرات اساسی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد شبیهی اظهار داشت: با تلاش، همدلی و تخصص همکاران، وعده‌ای که برای آماده‌سازی واحد ۱ این نیروگاه داده شده بود، علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌های ظالمانه، در زمان پیش‌بینی شده محقق و به یاری خداوند در موعد مقرر به شبکه سراسری متصل شد.

وی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی این واحد دستاوردی ارزشمند برای صنعت برق کشور به شمار می‌رود، افزود: اجرای موفق تعمیرات اساسی و آماده‌سازی واحد شماره یک با تکیه بر متخصصان داخلی نشان‌دهنده بلوغ فنی و توانمندی متخصصان متعهد و پرتلاش کشور است و این تجربه ارزشمند باید به‌طور کامل مستندسازی و در پروژه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران بر لزوم تهیه گزارش جامعی از روند اجرای پروژه، زمان‌بندی عملیات، چالش‌های فنی، صرفه‌جویی‌های زمانی و تجربه‌ها تأکید کرد و گفت: مقایسه نتایج این پروژه با تعمیرات واحد‌های پیشین، زمینه ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های مشابه را فراهم خواهد کرد.

شبیهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رسوب‌برداری و بهبود شرایط بهره‌برداری نیروگاه، خاطرنشان کرد: عملیات گسترده رسوب‌برداری، تعمیرات پیش‌گیرانه تمامی واحدها، بهینه‌سازی تجهیزات جانبی، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری نیروگاه، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و ارتقای قابلیت اطمینان تولید برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ضمن قدردانی از تلاش تمامی کارکنان و پیمانکاران پروژه، ابراز امیدواری کرد با اتصال واحد ۱ به شبکه سراسری، نیروگاه سیاه‌بیشه با ظرفیت کامل، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار در دوره اوج مصرف برق خواهد داشت.