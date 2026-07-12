رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برنامه‌ریزی برای ایجاد «شبکه امداد مترویی» در پایتخت خبر داد و گفت: اتصال خطوط مترو به مراکز درمانی، به‌ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، با هدف تسریع در انتقال مصدومان حوادث و بحران‌ها در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری با اشاره به ظرفیت‌های شهر تهران در مدیریت حوادث و بحران‌ها، اظهار کرد: تهران برای امدادرسانی در حوادث روزمره، بحران‌ها و حوادث با مصدومان انبوه (MCI) باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کند. در حوادثی مانند زلزله، جنگ، انفجار، ریزش ساختمان، حوادث مترو یا سایر رخداد‌های زیرسطحی، انتقال مصدومان از محل حادثه به سطح زمین و سپس رساندن آنان به مراکز درمانی زمان‌بر است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به همکاری سازمان پدافند غیر عامل کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و مخاطرات احتمالی، حرکت آمبولانس‌ها روی سطح شهر علاوه بر ترافیک، ممکن است با خطرات ناشی از اصابت‌ها و انسداد معابر نیز همراه باشد؛ بنابراین انتقال مصدومان از طریق مترو، روشی ایمن و مطمئن محسوب می‌شود.

امکان اتصال مستقیم و انتقال سریع مصدومان در ۴ خطوط جدید مترو

وی افزود: بر همین اساس، در طراحی خطوط جدید مترو شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، مطالعات پدافند غیرعامل به عنوان یک الزام در نظر گرفته شده است تا این خطوط از همان ابتدا به گونه‌ای طراحی شوند که در نزدیکی بیمارستان‌های مهم شهر، امکان اتصال مستقیم و انتقال سریع مصدومان فراهم باشد.

نصب دستگاه‌های شوک خودکار قلبی (AED) در ایستگاه‌های جدید مترو

نصیری ادامه داد: یکی دیگر از الزامات پیش‌بینی شده برای خطوط جدید، نصب دستگاه‌های شوک خودکار قلبی (AED) در ایستگاه‌های مترو است. این دستگاه‌ها بدون نیاز به دانش تخصصی، نوع اختلال قلبی را تشخیص داده و شوک مناسب را به صورت خودکار اعمال می‌کنند و می‌توانند در دقایق طلایی نجات بیماران دچار ایست قلبی نقش مهمی ایفا کنند.

اتصال خطوط فعلی مترو به بیمارستان‌های مهم شهر تهران

وی افزود: اتصال خطوط فعلی مترو به بیمارستان‌های مهم شهر، از مطالبات همیشگی سازمان پدافند غیرعامل از شهرداری بوده و در این دوره مدیریت شهری به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. در ابتدا اتصال ۱۱ بیمارستان بررسی شد، اما به دلیل پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های بالا، اجرای پروژه برای سه بیمارستان امام خمینی (ره)، میلاد و بعثت در اولویت قرار گرفت.

نصیری درباره بیمارستان بعثت گفت: برای این بیمارستان قرار بود دسترسی زمینی از ایستگاه مترو به بیمارستان ایجاد شود، اما به دلیل عبور مسیر از محدوده یکی از مراکز نظامی، مجوز‌های امنیتی لازم صادر نشد و این پروژه متوقف شد.

توقف موقت پروژه اتصال بیمارستان میلاد به مترو

وی درباره پروژه اتصال بیمارستان میلاد نیز توضیح داد: مطالعات اولیه نشان می‌داد که از طریق پارکینگ زیرزمینی در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی ایران، امکان اتصال به شبکه مترو وجود دارد و حتی همه دستگاه‌های مرتبط نیز با اجرای طرح موافقت کرده بودند، اما با تغییر مدیریت دانشگاه، طرح پارکینگ تغییر کرد و اجرای پروژه متوقف شد.

تأمین منابع و امکان اتصال بیمارستان میلاد به مترو تا پایان ۱۴۰۶

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: اکنون طراحی جدید این پروژه در حال انجام است و اگر روند تأمین منابع و اجرای طرح به‌خوبی پیش برود، امیدواریم اتصال بیمارستان میلاد به مترو نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ محقق شود.

اتصال مترو به بزرگترین مرکز درمانی کشور

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پروژه اتصال مترو به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت: این بیمارستان بزرگ‌ترین مرکز درمانی کشور و بیمارستان مرجع دانشگاه علوم پزشکی تهران است و تقریباً همه رشته‌های تخصصی پزشکی را در خود جای داده است.

نصیری ادامه داد: ایستگاه متروی مدافعان سلامت در مجاورت این مجموعه قرار دارد و در پروژه‌ای که در حال اجرای آن هستیم، از داخل ایستگاه مترو، تونلی ویژه به بیمارستان احداث می‌شود. این تونل به جای ریل، دارای مسیر آسفالته است و امکان تردد همزمان دو دستگاه آمبولانس بزرگ با استاندارد‌های جهانی را فراهم می‌کند تا انتقال مصدومان با سرعت انجام شود.

بهره‌برداری از تونل امدادی مترو به بیمارستان امام خمینی تا پایان سال در صورت تامین منابع مالی

وی با بیان اینکه این پروژه اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: اگر منابع مالی مورد نیاز تأمین شود، امیدواریم این پروژه تا قبل از پایان سال به بهره‌برداری برسد و با افتتاح آن، برای نخستین بار شبکه امداد مترویی تهران به صورت رسمی وارد چرخه امدادرسانی پایتخت شود.