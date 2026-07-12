دمای هوا در هرمزگان با کاهش رطوبت نسبی و وزش باد گرم بویژه در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی ۲ تا ۵ درجه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: احتمال بروز و انتقال گرد و غبار از استان‌های همجوار نیز وجود دارد.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: با در نظر گرفتن تمهیدات لازم از رفت و آمد‌های غیرضرور، فعالیت در فضای باز بویژه ظهر‌ها خودداری و در مصرف حامل‌های انرژی صرفه جویی شود.

وی افزود: دریا نیز در بعدازظهر و شب بویژه در تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی، متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بویژه سبک و صیادی در نظر گرفته شود.

مجتبی حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه ادامه دارد.