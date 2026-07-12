پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت امام مجاهد شهید فردا ۲۲ تیر ماه در شهرستان اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اطلاعیه دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان، مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت اسلامی فردا ۲۲ تیر ماه از سوی نماینده ولی فقیه در استان در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز برگزار میشود.
دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان ضمن دعوت از عموم شهروندان برای شرکت در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره)، این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلی مهدیه امام خمینی برگزار خواهد شد.