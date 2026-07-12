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یک دستگاه نیسان حامل چوب جنگلی غیرمجاز تاغ در اصفهان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در راستای صیانت از عرصههای منابع طبیعی و مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی، عوامل یگان حفاظت این اداره با همکاری مأموران کلانتری ۱۹ کاوه موفق به توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۶۶۵ کیلوگرم چوب جنگلی غیرمجاز از گونه تاغ شدند.
در این عملیات، فرد متخلف که رانندگی خودرو را بر عهده داشت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
این اقدام در ادامه گشتهای مستمر حفاظتی و با هدف جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و برخورد قاطع با سودجویان و متجاوزان به انفال انجام شد.