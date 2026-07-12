پیکر بی جان یک جوان ۱۸ ساله که در محدوده روستای قلعه و سد نوروزلو میاندوآب به دلیل شنا در زرینه‌رود دچار حادثه شده بود، توسط غواصان آتش‌نشانی کشف و از آب خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری میاندوآب گفت: پیکر یک جوان ۱۸ ساله در رودخانه زرینه‌رود، حوالی روستای قلعه و سد نوروزلو این شهرستان غرق شده بود، توسط غواصان آتش‌نشانی از آب بیرون کشیده شد.

سامان محمدی اظهار کرد: این حادثه چهارمین مورد غرق‌شدگی در سال ۱۴۰۵ در زرینه رود در محدوده این شهرستان است.

وی از شهروندان خواست از شنا در رودخانه‌ها، کانال‌های آبرسانی و سایر مناطق غیرمجاز خودداری کنند، زیرا این مناطق به دلیل جریان آب، عمق نامشخص و شرایط خطرناک، هر ساله جان تعدادی از هموطنان را می‌گیرند.