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معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان از حملهی دشمن آمریکایی صهیونی به شهر ویسیان شهرستان چگنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله هوایی دشمن آمریکایی به حومه ی شهر ویسیان استان لرستان خبر داد.
سعید پورعلی گفت: صبح امروز یکشنبه شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی دو بار مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته است و هم اکنون شرایط در حالت عادی قرار دارد.
وی تاکید کرد: شهروندان اخبار موثق حوادث از جمله جنگ را از طریق مراجع رسمی پیگیری و از انتشار مطالب غیرمستند پرهیز کنند.