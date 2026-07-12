معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان از حمله‌ی دشمن آمریکایی صهیونی به شهر ویسیان شهرستان چگنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از حمله هوایی دشمن آمریکایی به حومه ی شهر ویسیان استان لرستان خبر داد.

سعید پورعلی گفت: صبح امروز یکشنبه شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی دو بار مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته است و هم اکنون شرایط در حالت عادی قرار دارد.

وی تاکید کرد: شهروندان اخبار موثق حوادث از جمله جنگ را از طریق مراجع رسمی پیگیری و از انتشار مطالب غیرمستند پرهیز کنند.