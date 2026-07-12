به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی شرکت اب و فاضلاب استان اصفهان در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای حفاظت از منابع آبی منطقه، گروه‌های گشت آب سطحی و مهندسی رودخانه مدیریت منابع آب شهرستان سمیرم موفق شدند یک دستگاه پمپاژ غیرمجاز را در منطقه «وردشت» در مجاورت رودخانه کزن در سمیرم توقیف کنند.

تیم‌های نظارتی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه پمپ غیرمجاز، کف‌کش ۲ اینچ، به همراه لوله‌های پلی‌اتیلن شدند که جهت برداشت غیرقانونی از رودخانه کزن در حال استفاده بود.

«سامانه ۳۸۴۸» در استان اصفهان به صورت شبانه‌روزی و محرمانه، آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و سطحی و هرگونه تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها است.