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در راستای برخورد جدی با متخلفان برداشت آب در استان اصفهان تجهیزات پمپاژ غیرمجاز در حریم رودخانه کزن سمیرم توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی شرکت اب و فاضلاب استان اصفهان در پی دریافت گزارشهای مردمی و در راستای حفاظت از منابع آبی منطقه، گروههای گشت آب سطحی و مهندسی رودخانه مدیریت منابع آب شهرستان سمیرم موفق شدند یک دستگاه پمپاژ غیرمجاز را در منطقه «وردشت» در مجاورت رودخانه کزن در سمیرم توقیف کنند.
تیمهای نظارتی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه پمپ غیرمجاز، کفکش ۲ اینچ، به همراه لولههای پلیاتیلن شدند که جهت برداشت غیرقانونی از رودخانه کزن در حال استفاده بود.
«سامانه ۳۸۴۸» در استان اصفهان به صورت شبانهروزی و محرمانه، آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص برداشتهای غیرمجاز از آبهای زیرزمینی و سطحی و هرگونه تصرف در حریم و بستر رودخانهها است.