آخرین وضعیت متهمان پرونده محیط بان شهید منطقه حفاظت شده خائیز
رئیس سازمان محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده شهید هدایتالله دیدهبان محیط بان شهید ، با دقت بالای نهادهای مختلف درحال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد
، عبدال دیانتینسب افزود: با پیگیریهای مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست استان، دستگاههای نظامی و انتظامی، دو نفر از متهمان اصلی در کوتاهترین زمان ممکن بازداشت شدند.
وی اضافه کرد: با وجود دستگیری دو متهم، نفر سوم پرونده همچنان متواری است و تحت تعقیب قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای مداوم مراجع قضایی، این متهم نیز به دست قانون سپرده شود تا روند رسیدگی به پرونده با دقت کامل طی گردد.
وی با بیان اینکه هنوز رای نهایی در پرونده صادر نشده است گفت: با این وجود تمامی تلاشها برای یافتن نفر سوم متواری در جریان است تا در نهایت با دستگیری وی، پرونده به نتیجه نهایی و قطعی خود برسد و عدالت اجرا شود.
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، شهید هدایت الله دیدهبان در جریان انجام مأموریت در منطقه حفاظتشده خائیز، در مواجهه با شکارچیان به شهادت رسید.