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مردم استان همدان در یکصد و سی و سومین شب اقتدار، فریاد پایداری و ایستادگی در تبعیت از رهبر شهید سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکتکنندگان در این تجمع شبانه، با سردادن شعارهای انقلابی و حماسی، بر وفاداری خود به آرمانهای رهبر انقلاب و تداوم راه شهدا تأکید کردند.
شبهای استان همدان همچنان با عشق به ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان، یادآور رشادتهای مردمی است که هرگز از آرمانهای خود دست برنمیدارند.
حاضران در این اجتماع با تأکید بر اینکه تداوم این حضور نشانه پیوند ناگسستنی میان مردم و آرمانهای انقلاب است، اعلام کردند که در برابر هرگونه فشار یا توطئه دشمنان، با بصیرتی دوچندانتر ایستادگی خواهند کرد و مسیر مقاومت را تا پیروزی نهایی ادامه میدهند.