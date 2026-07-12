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عملیات انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده در مناطقی از اصفهان امروز انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از صبح روز جاری تا بعد از ظهر تیمهای فنی و تخصصی اقدام به انجام عملیات انفجارهای کنترلشده در غرب و جنوب شهر اصفهان و محدوده شهر ابریشم ، صفه و بهارستان می کنند.
منصور شیشهفروش افزود: این عملیات بهمنظور خنثیسازی و پاکسازی مهمات عملنکرده باقیمانده از دوران جنگ (جنگ رمضان) انجام میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: صداهای شنیده شده در این مناطق ناشی از این عملیات فنی است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.