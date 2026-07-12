مردم شهرستان ری در یک‌صد و سی و سومین شب قرار مردمی، با حضور در میدان شهر ری، پیوند میان انقلاب اسلامی، مکتب امام حسین (ع) و مسیر شهدای راه حق را یادآور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری در شب یک‌صد و سی و سوم، شاهد تجمعی مردمی بود که در آن، مفاهیم والای انقلاب اسلامی با مرام عاشورایی گره خورده بود.

حاضران در این اجتماع، انقلاب اسلامی را برآمده از شعار و مرام امام حسین (ع) دانستند؛ انقلابی که با تکیه بر ایثار و شهادت رشد کرد و بالید. در این میان، یاد و خاطره «شهید ایران» به عنوان نمادی از این مسیر ذکر شد؛ کسی که با همین مرام عاشورایی رشد کرد و در مسیر دفاع از حق به شهادت رسید. این تجمع، گواهی بر تداوم پیوند مردم ری با مکتب شهادت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب است.