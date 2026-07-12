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استاندار بوشهر گفت: مولدسازی از راهکارهای مهم برای تامین منابع مالی طرحهای نیمهتمام است و از مدیران انتظار داریم در اجرای دقیق این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای مازاد دولت در استان بوشهر افزود: افزایش بهرهوری داراییهای عمومی و تکمیل طرحهای نیمهتمام شاخص بدون برجای گذاشتن بدهی از اهداف اجرای طرح مولدسازی است که مدیران باید نظارت دقیقی بر حسن اجرای طرحها داشته باشند.
وی با اشاره به شرکت باشکوه مردم در آیینهای وداع با قائد شهید امت اظهار داشت: لازم میدانم از تلاشها و همکاریهای سپاه امام صادق (ع) استان، دستگاههای اجرایی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع گاز پارس جنوبی، فرمانداریها، شهرداریها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی، خدماتی، اتاق بازرگانی، هیأتهای مذهبی، موکب داران، سمنها، اصحاب رسانه و تمامی عوامل اجرایی در برگزاری مطلوب این برنامهها، صمیمانه تشکر کنم.
استاندار بوشهر افزود: مردم استان بوشهر، علاوه بر حضور در مراسم مختلف تشییع در تهران، قم و مشهد، در آیینهایی که در مساجد و حسینیههای شهرها و روستاهای استان نیز برگزار شد، حضوری باشکوه داشتند که شایسته تقدیر است.
زارع یادآور شد: این حضور گسترده نشان دهنده وحدت و انسجام و وفاق ملی و همچنین تعلق خاطر مردم عزیز نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی و قدردانی و قدرشناسی از رهبر شهید بود.