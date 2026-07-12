به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: باتوجه به اختلال پیش‌آمده در سیستم بانکی کشور و در راستای تکریم و تسهیل امور مالیاتی مودیان، جرایم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های مالیاتی سررسید شده به خاطر اختلال در شبکه بانکی، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی شده است.

حمید زینل پور با اعلام این خبر اظهار داشت: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال در شبکه بانکی کشور را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

وی بیان داشت: بر اساس مفاد این بخشنامه، با توجه به اختلال پیش آمده در سیستم بانکی کشور و به منظور تکریم و تسهیل امور مالیاتی مودیان، آن دسته از مودیانی که به دلیل اختلال مذکور موفق به پرداخت وجه چک‌های تسلیمی بابت تسویه بدهی مالیاتی خود در سررسید نشده‌اند، در صورت پرداخت وجه چک‌های بلااقدام یا جایگزین کردن آنها با رعایت مفاد مقررات موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم تا تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تاخیر ناشی از این موضوع خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان افزود: در این بخشنامه تصریح شده است که اقدامات اجرایی در خصوص مودیان مذکور برای چک‌های موصوف تا تاریخ ۳۰ تیرماه سال‌جاری موضوعیت نخواهد داشت.