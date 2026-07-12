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تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران ایران در پنجاهوششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) در کلمبیا موفق به کسب ۳ نشان طلا و ۲ نشان نقره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاهوششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) که از ۱۳ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۴ تا ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر بوکارامانگا کلمبیا برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد.
در این دوره از رقابتها که با حضور بیش از ۹۰ کشور و بیش از ۴۰۰ دانشآموز از سراسر جهان برگزار شد، هیربد فودازی، کیان ضرابیان و محمد میرمحمدی موفق به کسب مدال طلا شدند و نیما کوشکی و امیرسام گوهرپی نیز مدال نقره را از آن خود کردند.
اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانشآموزان کشور را به نمایش گذاشتند.