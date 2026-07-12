مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: طرح ایران دیجیتال فرصتی است تا دانش‌آموزان با گذر از نقش مصرف‌کننده فناوری، به خلق‌کنندگان و سازندگان فردا تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول در طرح ایران دیجیتال شرکت کرده اند، از کسب عنوان «یادگیرنده در حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی» در طرح «ایران دیجیتال» توسط آموزش و پرورش استان خبر داد.

محمدرضا فرح بخش گفت: طرح ایران دیجیتال با هدف پیوند دادن ظرفیت نوجوانان با مهارت‌های حیاتی دنیای معاصر (برنامه‌نویسی و تفکر منطقی)، بستری استاندارد و پویا را فراهم کرده است، این طرح فرصتی است تا دانش‌آموزان با گذر از نقش مصرف‌کننده فناوری، به خلق‌کنندگان و سازندگان فردا تبدیل شوند.

وی افزود: آمار ثبت نام و مشارکت دانش آموزان متوسطه دور اول استان کرمان در طرح آموزش برنامه نویسی و هوش مصنوعی ( ایران دیجیتال) ۹۹ هزار و ۹۶۰ نفر است که آموزش و پرورش استان کرمان با مشارکت بیش از ۶۰ درصدی دانش آموزان عملکرد مناسبی در این حوزه داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با انجام اقداماتی همچون دریافت گواهی به عنوان هدف اصلی، اطلاع‌رسانی شفاف به دانش‌آموزان درباره شرایط دریافت گواهی، ایجاد انگیزه از طریق نمایش گواهی دیجیتال به دانش‌آموز توانسته است بیشترین تعداد مدرک و گواهی آموزش مهارت برنامه نویسی و هوش مصنوعی را دریافت و عنوان «یادگیرنده در حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی» را در طرح ایران دیجیتال از آن خود کند.