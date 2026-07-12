مردم همدان با حضور در قرارهای شبانه همچنان با شکوه اتحاد و عشقشان به نظام اسلامی و کشور را فریاد می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در این اجتماع با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل اقتدار کشور دانسته و بر ضرورت تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، حفظ همبستگی اجتماعی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

حاضران با بیان اینکه فرهنگ حسینی، مکتب ایثار، مقاومت و آزادگی است، ادامه راه شهیدان را در حفظ وحدت، حضور آگاهانه در صحنه و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانستند.

در این مراسم همچنین بر نقش مردم در حفظ آرامش جامعه، تقویت همدلی و خنثی‌سازی تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه تأکید شد و شرکت‌کنندگان اعلام کردند که ملت ایران با الهام از نهضت عاشورا، مسیر عزت، مقاومت و استقلال را با استقامت ادامه خواهد داد.