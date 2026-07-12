مردم شهرستان قرچک در یک‌صد و سی و سومین شب قرار مردمی، با حضور پرشور در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر بر ادامه راه رهبر شهید و ایستادگی در مسیر مقاومت و انتقام تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سی و سومین اجتماع مردمی خون‌خواهی و انتقام، شامگاه شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در میدان امام خمینی (ره) شهرستان قرچک برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم‌های سرخ خون‌خواهی و انتقام، بر ادامه راه رهبر شهید، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

حاضران همچنین با سر دادن شعار‌های حماسی، وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را اعلام کرده و تأکید کردند راه رهبر شهید با حضور آگاهانه و استقامت ملت ایران ادامه خواهد یافت.

این تجمع در ادامه اجتماعات شبانه مردم قرچک با هدف تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و تأکید بر استمرار مسیر مقاومت برگزار شد.