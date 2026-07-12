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ثبتنام دورههای آموزشی رایگان با اولویت استخدام در صنعت نفت از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی با همکاری استانداری و با حمایت بخش صنعت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: این دورههای آموزشی با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز صنایع، بهویژه در صنعت نفت، طراحی شدهاند تا جوانان استان بتوانند با کسب مهارتهای لازم، فرصتهای شغلی ارزشمندی را به دست آورند.
کامرانیفرد افزود: این طرح که به صورت تفاهمنامه سهجانبه بین استانداری، سازمان آموزش فنی و حرفهای و صنعت نفت تدوین شده است، شامل حرفههایی، چون جوشکاری، PLC، بازرسی فنی جوش، آتشنشان صنعتی، ابزار دقیق، تأسیسات، لولهکشی صنعتی، مکانیک، الکترونیک، فرزکاری، کنترل صنعتی و HSE میشود.
وی با اشاره به اینکه آموزشها به صورت رایگان ارائه میشود گفت: دانشآموختگان پس از اتمام دوره، مدرک معتبر دریافت خواهند کرد و مهمترین مزیت این دورهها، اولویت استخدام فارغالتحصیلان در طرحهای صنعت نفت است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی از جوانان استان دعوت کرد تا با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفهای، از این فرصت برای آینده شغلی خود استفاده کنند وعلاقمندان میتوانند برای تکمیل فرم شرکت دردوره شرکتهای زیرمجموعه نفت وارد دیجی فرم https://digiform.ir/w۷۱۱۴۰۸۳۹e شوند.