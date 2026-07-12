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رئیس پلیس راه مازندران از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا CB1300 فاقد مدارک شناسایی در محور بابلسر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی گفت: در اجرای طرح مقابله با موتورسیکلتهای قاچاق و غیرمجاز، ماموران پلیس راه بابلسر هنگام گشتزنی در محور بابلسر به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران در یک عملیات پلیسی، موتورسیکلت هوندا CB۱۳۰۰ را متوقف کردند و در بررسیهای انجامشده مشخص شد این وسیله فاقد هرگونه مدارک شناسایی است.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: موتورسیکلت توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ عبادی افزود: راکب این موتورسیکلت با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.