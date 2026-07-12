به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی گفت: در اجرای طرح مقابله با موتورسیکلت‌های قاچاق و غیرمجاز، ماموران پلیس راه بابلسر هنگام گشت‌زنی در محور بابلسر به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران در یک عملیات پلیسی، موتورسیکلت هوندا CB۱۳۰۰ را متوقف کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این وسیله فاقد هرگونه مدارک شناسایی است.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: موتورسیکلت توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ عبادی افزود: راکب این موتورسیکلت با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.