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هواشناسی کرمان از تداوم باد شدید و گردوخاک دربرخی نقاط استان کرمان و کاهش کیفیت هوا در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و غبار محلی مهمترین پدیدههای جوی روزهای آینده خواهد بود.
خانم حبیبی با بیان اینکه بیشترین شدت وزش باد در فاصله روزهای یکشنبه تا چهارشنبه خواهد بود، افزود: در این مدت بهویژه در نیمه شمالی، شرق و جنوب استان، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و احتمال اختلال در تردد محورهای مواصلاتی دور از انتظار نیست.
وی از شهروندان، بهویژه گروههای حساس، سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی خواست در زمان افزایش غلظت گردوغبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز هنگام عبور از محورهای مواصلاتی استان به دلیل احتمال کاهش دید، احتیاط لازم را داشته باشند.