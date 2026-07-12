به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و غبار محلی مهم‌ترین پدیده‌های جوی روز‌های آینده خواهد بود.

خانم حبیبی با بیان اینکه بیشترین شدت وزش باد در فاصله روز‌های یکشنبه تا چهارشنبه خواهد بود، افزود: در این مدت به‌ویژه در نیمه شمالی، شرق و جنوب استان، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و احتمال اختلال در تردد محور‌های مواصلاتی دور از انتظار نیست.

وی از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی و قلبی خواست در زمان افزایش غلظت گردوغبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و رانندگان نیز هنگام عبور از محور‌های مواصلاتی استان به دلیل احتمال کاهش دید، احتیاط لازم را داشته باشند.