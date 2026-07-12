شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین این کشور روز یکشنبه، ۲۳ اکتبر (دوم عقرب) در ۸۴ سالگی درگذشت.

خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین قطر درگذشت

خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین قطر درگذشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آوا، تمیم بن حمد آل ثانی، نوه او و امیر فعلی در پی درگذشت پدربزرگش سه روز عزای عمومی در کشور اعلام کرده است.

پیش از اعلام خبر درگذشت او، تلویزیون برنامه‌های عادی خود را متوقف و تا ساعات پایانی شب قرائت قرآن پخش کرد.

خلیفه بن حمد آل ثانی که از سال ۱۹۷۲ قدرت را در اختیار داشت، زمانی که در سال ۱۹۹۵ در خارج از کشور به سر می‌برد در کودتایی بدون خونریزی از سوی پسرش برکنار شد.

او تا سال ۲۰۰۴ در سوئیس و امارات متحده عربی در تبعید به سر برد.

شیخ خلیفه یک سال پس از استقلال قطر از بریتانیا، در سال ۱۹۷۲ با کنار گذاشتن پسرعمویش حکمران قطر شد.

او پیش از آن جانشین امیر و نخست وزیر این کشور بود.

او در طول ۲۳ سال حکمرانی با استفاده از درآمد سرشار نفتی دست به مدرن کردن قطر زد و این کشور را به یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان تبدیل کرد؛ روندی که با قدرت گرفتن پسر و نوه‌اش نیز ادامه یافت.