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کاشانیها در روزهای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با خدمترسانی شبانهروزی به زائران، جلوهای از همدلی، ایثار و مهماننوازی مردم این منطقه را به تماشا گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، موکبهای کاشانیها در مسیر آزاد راه کاشان قم و تهران با بسیج نیروهای مردمی، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی و خیران، خدمات اسکان، توزیع غذا و نوشیدنی، پذیرایی، راهنمایی زائران و ارائه خدمات رفاهی را بهصورت شبانهروزی ارائه و شرایطی مناسب برای حضور و بازگشت آنان فراهم کردند.
در این روزها، صدها خادم زن و مرد کاشانی در قالب موکبهای مختلف با روحیهای جهادی و داوطلبانه، بیوقفه به زائران خدمت کردند.
خدمترسانی موکبهای کاشانیها تنها به روز برگزاری مراسم محدود نشد و تا بازگشت آخرین زائران نیز ادامه یافت.