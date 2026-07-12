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نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه، همایش علمی و تخصصی را با عنوان «جایگاه ایران در جهان چندقطبی؛ آینده امیدبخش ایران در پیوند رهبر، نیروهای سیاسی و مردم»، برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این همایش فردا دوشنبه ۲۲ تیر ماه به میزبانی دانشگاه تهران در تالار امیرکبیر برگزار خواهد شد.
برنامه همایش با سخنرانی افتتاحیه از ساعت ۹ تا ۱۰ آغاز میشود. در این بخش، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سخنرانی خواهند کرد.
نخستین نشست این همایش از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با عنوان «تداوم تاریخی وحدت ایران و راهبری انقلاب اسلامی در جهان» برگزار میشود. حجتالاسلام حمید پارسانیا استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، ابراهیم فیاض دانشیار مردمشناسی دانشگاه تهران و یحیی بوذرینژاد، استاد علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران، از سخنرانان این نشست هستند. دبیری این نشست را حسین حاجمحمدی بر عهده دارد.
نشست دوم از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با موضوع «از سازماندهی کثرت ایرانیان تا زمینهسازی گسترش جبهه مقاومت» برگزار خواهد شد.
عبدالحسین کلانتری استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، سیدجواد میری استاد جامعهشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مهدی حسینزاده یزدی دانشیار علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران، در این نشست دیدگاههای خود را ارائه خواهندداد. دبیری این بخش را سیدعبدالرسول علمالهدی بر عهده دارد.
سومین نشست نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با عنوان «پاسداری از سامان زندگی اجتماعی با ایمان به پیوند آسمان و زمین» برگزار میشود.
بیژن عبدالکریمی دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، میثم مهدیار استادیار مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی و روحالله اسلامی پژوهشگر مسائل ایران و مدرس دانشگاه علامه طباطبائی، سخنرانان این نشست خواهند بود. همچنین دبیری این نشست را محمد سهیل سرو بر عهده دارد.