استفاده رایگان از خدمات حملونقل عمومی اتوبوس تا پایان تابستان
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرمان، گفت: ارائه خدمات حمل و نقل عمومی اتوبوس، تا پایان تابستان در سطح شهر کرمان رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
، مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری کرمان، گفت: به دستور شهردار کرمان، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی اتوبوس، تا پایان تابستان در سطح شهر کرمان رایگان شد و شهروندان میتوانند در این مدت بدون تهیه بلیط، از اتوبوسهای شهری استفاده کنند.
علی زنگیآبادی، گفت: به دستور شهردار کرمان و به منظور تشویق مردم برای استفاده بیشتر و بهتر از سیستم حمل و نقل عمومی، بهویژه اتوبوس، یک سری اقدامات در حال انجام است که ازجمله آن رایگان کردن حمل و نقل عمومی اتوبوس، ساخت ایستگاههای شکیل، خرید اتوبوسهای جدید و بهکارگیری رانندگان آموزش دیده و ماهر است.
وی افزود: در این راستا از فردا تمام خطوط حمل و نقل عمومی اتوبوس، در سطح شهر تا پایان شهریور رایگان هستند.
زنگیآبادی، هدف از این اقدام را کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و استفاده کمتر از خودروی شخصی و کاهش مصرف بنزین، برشمرد و ادامه داد: این اقدام برای اولین بار در شهر کرمان اجرا میشود و امیدواریم مردم از این طرح استقبال کنند.
وی استقبال مردم از اتوبوس را در اجرای برنامهها و طرحهای دیگر شهرداری، در جهت حمایت از حمل و نقل عمومی موثر دانست و بیان کرد: این اقدام گامی ابتدایی در راستای فرهنگسازی استفاده از حمل و نقل عمومی است و شهرداری به منظور توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، خرید تعدادی اتوبوس جدید و بهروز را نیز در دستورکار قرار داده است.