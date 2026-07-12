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مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر بهرهگیری از توانمندی شرکتهای دارای مجوز بازیابی و بازسازی تجهیزات پزشکی، اعلام کرد: استفاده از این ظرفیت ضمن کاهش هزینههای نگهداشت تجهیزات، به تداوم ارائه خدمات درمانی و استفاده بهینه از منابع موجود کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به ابلاغ این موضوع به معاونان غذا و دارو و معاونان درمان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: فهرست شرکتهای دارای مجوز بازیابی و بازسازی تجهیزات پزشکی برای بهرهبرداری به دانشگاهها ارسال شده است تا از ظرفیت آنها در بازسازی تجهیزات اسقاطی و مستعمل و بازگرداندن آنها به چرخه خدمترسانی استفاده شود.
وی افزود: این اقدام با هدف مدیریت و کاهش هزینههای خرید و نگهداشت تجهیزات پزشکی، استفاده بهینه از منابع موجود و بهرهگیری حداکثری از توانمندی شرکتهای داخلی دارای مجوز انجام شده است.
علیزاده ادامه داد: بر اساس ابلاغیههای پیشین، این شرکتها میتوانند پس از پایان دوره گارانتی تجهیزات پزشکی، در قالب شرکتهای ارائهدهنده خدمات ثالث و با رعایت ضوابط فنی و قانونی، خدمات مورد نیاز مراکز درمانی را بدون محدودیت در انتخاب از سوی مراکز ارائه دهند.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه رویکرد بازیابی و بازسازی تجهیزات پزشکی با تکیه بر ظرفیتهای ایجادشده در کشور، علاوه بر صرفهجویی در هزینهها، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، استفاده بهینه از منابع و پایداری تأمین خدمات تجهیزات پزشکی در نظام سلامت را فراهم میکند.