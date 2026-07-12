مردم شیراز در یک‌صد و سی و سومین شب تجمع مردمی ، با حضوری گسترده و پرشور، بر استمرار راه شهدا و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مردم شیراز در یک‌صد و سی و سومین شب تجمع مردمی ، با حضوری گسترده و پرشور، بر استمرار راه شهدا و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی و اعلام همبستگی، بر وحدت، انسجام ملی و استمرار راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. همچنین حاضران با قرائت دعا و ادای احترام به مقام شهدا، خواستار حفظ اتحاد و همدلی در جامعه شدند.