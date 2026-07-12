مردم شهرستان قدس در یک‌صد و سی و سومین شب قرار مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها، یک بار دیگر فریاد عدالت خواهی سر دادند و اعلام کردند که در برابر ظلم سر خم نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان قدس شامگاه شنبه شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم در یک‌صد و سی و سومین اجتماع شبانه بود.

حاضران در این تجمع مردمی، با تأکید بر حفظ انسجام و اتحاد، اراده خود را برای ایستادگی در برابر ستمگران نشان دادند. این اجتماع که نمادی از بیداری و بصیرت مردم شهرستان قدس است، پیامی روشن به دشمنان بود که مسیر پیروزی تنها با تکیه بر اتحاد و همبستگی ملت ایران هموار خواهد شد.