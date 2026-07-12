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مردم مؤمن و انقلابی مهاباد در یکصد و سی و سومین شب تجمع مردمی در میدان شهدای این شهرستان جلوهای باشکوه از همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شب گذشته، میدان شهدای مهاباد، شاهد لبیک مردمی بود که ولایتمداری را در عمل معنا کردند. در این شب به یادماندنی، مردم مؤمن و غیرتمند دیار مهاباد، میدان را به پهنهای از عشق و حماسه بدل ساختند.
نام رهبر شهید و یاد دلاوران جنگ تحمیلی سوم، بهانهای شد تا اقشار مختلف، شانهبهشانه هم، وحدت مثالزدنیشان را به رخ تاریخ بکشند. این اجتماع، تپش قلب ملتی بود که پاسداری از ارزشها را نه در کلام، که در خروش شبانهشان به اثبات رساندند.
آنچه در این شب گذشت، بیعت دوبارهای بود با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی؛ بیعتی که میگوید: چراغ راه شهدا در این مرز و بوم، با نسیم هیچ تردیدی خاموش نخواهد شد.