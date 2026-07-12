به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با موضوع بررسی توزیع اعتبارات تملک دارایی بین شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: تنها حدود ۸/۲۰ درصد اعتبارات تملک دارایی در استان توزیع می‌شود و بخش عمده این اعتبارات در اختیار دستگاه‌های ملی است، از این رو جذب منابع ملی باید در اولویت همه مدیران قرار گیرد.

او با قدردانی از دستگاه‌های موفق در جذب اعتبارات ملی افزود: اجرای طرح‌هایی مانند ساخت ۱۹ حوزه مقاومت همراه با سالن‌های ورزشی، ساخت دادسرا و ساخت منازل سازمانی نیرو‌های مسلح، از نمونه‌های موفق جذب اعتبارات خارج از استان است که علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، موجب رونق اقتصادی و اشتغال در استان شده است.

استاندار همدان همچنین تثبیت مالکیت اراضی را از راهکار‌های مهم رفع مشکلات حقوقی و اقتصادی دانست و با اشاره به رفع اختلافات ۳۰۰ کشاورز و تعیین تکلیف ۱۷۱ هکتار زمین در شهرستان رزن، این اقدام را نمونه‌ای موفق از همکاری دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

ملانوری شمسی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: با وجود جمعیت استان، بیش از ۵۵ درصد پست‌های سازمانی در شهرستان‌ها خالی است و برای جبران این کمبود، درخواست جذب پنج هزار نیروی جدید ارائه شده است.

فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی هم، خواستار بازنگری در شاخص‌های توزیع اعتبارات و توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار شد و بر نظارت دقیق بر پیمانکاران و روند اجرای طرح های عمرانی تأکید کرد.

احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نابرابری‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی مهاجرت است، توجه به توسعه شهر‌های کوچک و روستا‌ها را راهکاری مؤثر برای کاهش مهاجرت و تحقق عدالت اجتماعی دانست.

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