عشرت کردستانی، بانوی پرافتخار کرمانی و قهرمان پارالمپیک، از افتخار پرچمداری کاروان جمهوری اسلامی ایران با چادر در بازی‌های پارالمپیک ریو و پیام ماندگار رهبر شهید ایران به این اقدام فرهنگی و ارزشی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، همزمان با فرارسیدن ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، عشرت کردستانی، بانوی پرافتخار کرمانی و قهرمان پارالمپیک، حجاب را نماد عزت، هویت و اقتدار زن مسلمان دانست و گفت: تمام سال‌های ورزش حرفه‌ای را با این باور سپری کردم که برای رضای خدا تلاش کنم و با حفظ ارزش‌های اسلامی، پرچم ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورم.

کردستانی با اشاره به حضور خود در آیین افتتاحیه بازی‌های پارالمپیک ریو به عنوان پرچمدار کاروان جمهوری اسلامی ایران افزود: پس از پرچمدار کاروان شهدای منا که با لباس احرام در مراسم حاضر شد، این افتخار نصیب من شد که با چادر، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایندگی از ورزشکاران کشور حمل کنم؛ افتخاری که برای همیشه در زندگی من ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر شهید ایران پس از این رقابت‌ها گفت: ایشان از حضور بانوان محجبه و پرچمداری با چادر به نیکی یاد کردند و فرمودند: «پرچمداری شما را بانوانی با چادر انجام دادند؛ این خیلی باارزش است. این یعنی شما یک‌تنه در مقابل تهاجم بی‌بندوباری و ولنگاری امروز دنیا ایستادید.»

بانوی قهرمان پارالمپیکی کرمان ادامه داد: این سخنان برای همیشه در ذهن و قلب من ماندگار شده و آن را رسالت و مسئولیتی بزرگ برای خود می‌دانم تا در کنار افتخارآفرینی ورزشی، پاسدار ارزش‌های دینی و فرهنگی کشور نیز باشم.

روز ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، فرصتی برای پاسداشت زنانی است که با حفظ هویت اسلامی، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کرده‌اند؛ بانوانی که نشان داده‌اند حجاب، مانعی برای پیشرفت نیست، بلکه جلوه‌ای از عزت، هویت و اعتماد به نفس زن مسلمان است.