تصویب اجرای۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی در لرستان
استاندار لرستان از تصویب اجرای ۱۸ طرح عمرانی ،اقتصادی و کشاورزی با ۲۵۸ میلیارد تومان اعتبار در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان گفت:۱۸ طرح در حوزههای صنعت،گردشگری و کشاورزی به ارزش ۲۵۸ میلیارد تومان و با اشتغال زایی ۱۱۵ نفر در استان تأیید
تسریع در روند سرمایهگذاری در استان، مورد تایید قرار گرفت.
سید سعید شاهرخی با اشاره به توزیع بیش از ۱۱ همت اعتبار در شهرستانهای استان افزود: اعتبارات استانی براساس شاخص های کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و ۶/۱ همت اعتبار بین ۱۲ شهرستان استان توزیع شد.
وی بیان کرد:همچنین پنج همت اعتبار در حوزه ی توازن بین شهرستانهای مختلف توزیع شد که در مجموع بیش از ۱۱ همت اعتبار در شهرستان ها توزیع شده است.
شاهرخی بر ضرورت استفاده ظرفیت های مختلف قانون بودجه تاکید کرد و گفت:باید با پیگیریهای مدیران استان از ۴۱۶ همت اعتبار شناور وزارتخانهها ،منابع لازم برای استان را جذب کنند.
وی :پیشبینی کرد حداقل ۱۰درصد اين اعتبارات برای اجرای طرحهای توسعه استان جذب شود.
استاندار لرستانبا تأکید بر افزایش منابع بانکی استان برای تسهیل وام ازدواج جوانان افزو: صنایعی که منابع بانکی در تهران و سایر استانها دارند باید نسبت به اشتغال ایجاد شده در استان و سرمایه گذاری در بانکهای استان اقدام کنند.