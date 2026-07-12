سفری که از قلب تهران آغاز شد و با همجواری با امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به پایانی جاودانه رسید. مراسم بی مثال تشییع رهبر انقلاب از ابتدا تا انتها؛ پیام بزرگی به مردم جهان مخابره کرد؛ پرچم استکبار ستیزی که پیشوای آزادگان جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برافراشت؛ هرگز بر زمین نمی‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سفری که از قلب تهران آغاز شد و با همجواری با امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به پایانی جاودانه رسید.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان، پس از آیین تشییع باشکوه در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد و اقامه نماز، در رواق دارالذکر و در نزدیکی روضه منوره، به خاک سپرده شد و آرام گرفت.

مراسم بی مثال تشییع رهبر انقلاب از ابتدا تا انتها؛ پیام بزرگی به مردم جهان مخابره کرد؛ پرچم استکبار ستیزی که پیشوای آزادگان جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برافراشت؛ هرگز بر زمین نمی‌ماند.