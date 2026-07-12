کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش دما و وزش باد گرم بویژه در نیمه شرقی استان و باد‌های غربی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف همراه با وزش باد گرم و خشک و افزایش دما بخصوص در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود و بروز و انتقال گرد و غبار از استان‌های همجوار به این مناطق نیز محتمل خواهد بود.

او افزود: دریا نیز بعدازظهر و شب بویژه در تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی، متلاطم و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی انجام شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز سه شنبه در استان مورد انتظار است.

او افزود: از لحاظ دمایی با کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات ظهر خودداری و مصرف بهینه حامل‌های انرژی بکار گرفته شود.