اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: وضعیت جوی در سطح استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: وضعیت جوی در سطح استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.

وی افزود: برای امروز و فردا با توجه به جریانات شمالی و وزش باد‌های شمالی، کاهش نسبی دما نسبت به روز گذشته پیش‌بینی می‌شود. اما از روز سه‌شنبه و چهارشنبه روند افزایش نسبی دما مجدداً آغاز خواهد شد.

آخوندی خاطرنشان کرد: روز گذشته حداکثر دما در شهر آبیک به ۴۳ درجه سلسیوس و در شهر قزوین نیز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید.