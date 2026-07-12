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اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: وضعیت جوی در سطح استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: وضعیت جوی در سطح استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.
وی افزود: برای امروز و فردا با توجه به جریانات شمالی و وزش بادهای شمالی، کاهش نسبی دما نسبت به روز گذشته پیشبینی میشود. اما از روز سهشنبه و چهارشنبه روند افزایش نسبی دما مجدداً آغاز خواهد شد.
آخوندی خاطرنشان کرد: روز گذشته حداکثر دما در شهر آبیک به ۴۳ درجه سلسیوس و در شهر قزوین نیز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید.